В Курске ночью сгорела "Газель"

В 03:19 14 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщили о пожаре на улице Дейнеки в Курске.
На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №20 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.
Огонь удалось потушить в 03:30. Сгорел автомобиль "Газель". Пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекали 12 человеки четыре единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.