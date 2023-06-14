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НовостиПроисшествия14 июня 2023 10:11

В Курске ночью сгорела "Газель"

ЧП произошло на КЗТЗ
Ольга ДАНИЛОВА

В 03:19 14 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщили о пожаре на улице Дейнеки в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №20 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Огонь удалось потушить в 03:30. Сгорел автомобиль "Газель". Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекали 12 человеки четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.