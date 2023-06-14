Курский музей вошел в энциклопедию

Литмузей находится в центре города Фото: Даниил НАЙХИН

Литературный музей Курской области вошел в энциклопедию «Литературные музеи России»

Попасть на экскурсию сюда можно по Пушкинской карте Фото: Даниил НАЙХИН

Энциклопедия «Литературные музеи России» — первый свод систематизированного научного знания об одной из наиболее значимых для России профильных групп. Она включает статьи о конкретных музеях, связанных с ними деятелях, историю и наиболее значимые музеологические понятия.

В музее действует буккроссинг Фото: Даниил НАЙХИН

Издание адресовано музейным работникам, литературоведам, педагогам и студентам гуманитарных специальностей вузов, краеведам, специалистам туристической отрасли, а также всем интересующимся историей и культурой. Поздравляем команду Литературного музея и желаем новых успехов!