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НовостиЗвезды14 июня 2023 9:05

Курский музей вошел в энциклопедию

Общероссийское издание рассказывает о литературных экспозициях страны
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Литмузей находится в центре города

Литмузей находится в центре города

Фото: Даниил НАЙХИН

Литературный музей Курской области вошел в энциклопедию «Литературные музеи России»

Попасть на экскурсию сюда можно по Пушкинской карте

Попасть на экскурсию сюда можно по Пушкинской карте

Фото: Даниил НАЙХИН

Энциклопедия «Литературные музеи России» — первый свод систематизированного научного знания об одной из наиболее значимых для России профильных групп. Она включает статьи о конкретных музеях, связанных с ними деятелях, историю и наиболее значимые музеологические понятия.

В музее действует буккроссинг

В музее действует буккроссинг

Фото: Даниил НАЙХИН

Издание адресовано музейным работникам, литературоведам, педагогам и студентам гуманитарных специальностей вузов, краеведам, специалистам туристической отрасли, а также всем интересующимся историей и культурой. Поздравляем команду Литературного музея и желаем новых успехов!