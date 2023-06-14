Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 8:29

В Курской области проложили новую экотропу

Вдоль маршрута находятся ягодные и цветочные поляны, а также березовая и дубовая рощи
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Балка Малиновка находится в Золотухинском районе

Балка Малиновка находится в Золотухинском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новую экотропу заложили в балке Малиновке Золотухинского района Курской области. В этой работе приняли участие более 30 человек: сотрудники Минприроды Курской области, Ассоциации содействия развитию ТОС города Курска и Курской области и жители деревень Зиборово, Жизлово, Барбинки.

В ходе мероприятия участники разметили маршрут и определились с расположением смотровых площадок и мест отдыха. Протяженность экотропы составила два километра.

Природный комплекс местности разнообразен. Вдоль маршрута находятся ягодные и цветочные поляны, а также березовая и дубовая рощи. Кроме того, на территории встречаются «краснокнижные» виды флоры и фауны, которым планируется посвятить тематику экотропы.