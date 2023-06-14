В части домов Курска 14 июня отключили горячую воду

Горячей воды не будет две недели Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты филиала АО «Квадра» – «Курская генерация» с 14 по 27 июня проведут сезонные гидравлические испытания теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ СЗР. Тепловые сети они проверят на прочность и плотность, а также выполнят текущий ремонт трубопроводов и оборудования станции.

На период опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах, а также на проспекте Победы, в микрорайоне Заря и части СХА.

Теплоэнергетики просят курян соблюдать меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, тепловым камерам и не заходить в охранные зоны надземных трубопроводов. С графиком отключений можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Плановые отключения ГВС».

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68, 39-48-88.