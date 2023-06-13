Курская делегация в рамках ПМЭФ-2023 посетит «Петербургский тракторный завод»

Курская область подпишет ряд соглашений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Делегация Правительства Курской области во главе с губернатором Романом Старовойтом на этой неделе примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня.

В рамках ПМЭФ планируется посещение «Петербургского тракторного завода», сообщили в Правительстве Курской области.

Глава региона планирует подписать также ряд инвестиционных соглашений, в том числе с государственными корпорациями. Среди компаний и корпораций: АО «Росагролизинг», ПАО «КАМАЗ», АПХ «Мираторг», АО «АБ «РОССИЯ», АО «Сбербанк Лизинг» и многие другие.

Кроме этого, будут установлены торгово-экономические отношения с Запорожской областью.