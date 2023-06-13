Курские мальчишки и девчонки приняли участие в тематической смене «Юные историки»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Ее участниками стали десятиклассники школ №42 и №45 из Курска. Эта поездка - награда ребятам за высокие показатели в учебе. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В рамках смены состоялись интерактивные лекции по истории Сталинградской битвы, презентация историко-патриотического проекта «Мост Памяти», круглый стол с представителями патриотических объединений Волгоградской области. Кроме того, школьники написали Всероссийский диктант по истории Сталинградской битвы. Важной частью экскурсионного блока стало посещение Мамаева кургана и возложение цветов в Зале Воинской славы. Досуговый блок включал в себя всероссийский квиз, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, а также просмотр документального фильма в рамках федерального проекта «Без срока давности».