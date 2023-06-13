В Курской области назвали первых стобалльников по ЕГЭ

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по трем первым экзаменам - географии, химии и литературе. Их сдавали 26 мая. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Шесть школьников нашего региона написали ЕГЭ на сто баллов.

Высший балл по литературе получили выпускницы школы №33 Курска Наталья Колесниченко, школы №4 Льгова Алина Иванова, а также ученица Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» Милена Тарасова.

По химии на сто баллов сдали экзамен две участницы ЕГЭ – выпускница лицея №6 имени М.А. Булатова Юлия Беленькова и ученица 11 класса школы №22 Курска Вероника Дьяченко. По географии высший балл получила 11-классница Ленинской школы с углубленным изучением отдельных предметов Октябрьского района Дарья Сопина.