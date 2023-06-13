Курские дзюдоисты завоевали три медали на всероссийском турнире

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Сборная Курской области заняла третье общекомандное место на всероссийских соревнованиях на призы физкультурно-спортивного общества «Юность России» по дзюдо. Всего за награды боролись представители 18 регионов. В копилке курян три медали, в том числе золотая.

Победу в весе 81 кг одержал Егор Кондратов. Третьи места заняли Анна Клочкова (63 кг) и Евгений Переверзев (60 кг). Отметим, что Кондратов завоевал путевку на чемпионат России.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские дзюдоисты привезли из Брянска пять медалей.