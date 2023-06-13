В Курске прошел концерт для семей участников СВО и военнослужащих

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

На премьерный показ шоу «Звездный круиз» пригласили семьи участников специальной военной операции и военнослужащих Курского гарнизона.

- Сегодня в зале дети, жены и мамы наших защитников. Мы стараемся оказать вам всестороннюю поддержку, в том числе подарить детям яркие впечатления и улыбки. В праздничный день, День России, я выражаю благодарность каждому герою, который сегодня храбро стоит на защите рубежей своей страны. Пусть ваши любовь и поддержка придает им сил для победы, - поприветствовал зрителей заместитель губернатора Виктор Карамышев.

В Курске регулярно проходят бесплатные представления для семей участников специальной военной операции.