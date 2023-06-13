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НовостиПроисшествия13 июня 2023 13:22

В Курской области в столкновении «Рено» и «Киа» пострадала 9-летняя девочка

ДТП произошло на 66 км автодороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск»
Алексей СЕРГУНИН
Двух пассажиров доставили в медицинское учреждение.

Двух пассажиров доставили в медицинское учреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, 9 июня, примерно в 10:50, «Рено Сандеро» под управлением водителя 1973 г.р. ехал со стороны поселка Тим в сторону села Соколье. Об этом информирует пресс-служба полиции Курской области.

Навстречу двигался «Киа Рио» под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП пассажир, 1994 г.р., «Рено» и девочка-пассажир, 2014 г.р, «Киа» получили ранения, их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.