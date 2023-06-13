Доверчивая курянка отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей

Поверив аферисту, женщина, скрывая от близких, отправила на разные счета два миллиона 600 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

За две недели 52-летняя жительница Курска отправила мошенникам 2 миллиона 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Нашей доверчивой землячке позвонил неизвестный мужчина, представившись правоохранителем. Строгий собеседник велел немедленно оформлять кредиты и переводить деньги на безопасный счет. Только так, по его словам, можно было остановить мошенников, которые якобы в режиме онлайн совершали махинации с банковским счетом курянки. Поверив аферисту, женщина, скрывая от близких, отправила на разные счета два миллиона 600 тысяч рублей.

Полиция вновь напоминает: не идите на поводу у незнакомцев, кем бы они ни представлялись, не следует слепо верить всему, что они говорят! Будьте бдительны, проверяйте поступившую от неизвестных лиц информацию. Сведения о возможных кредитах, операциях по счетам и картам можно получить в личном кабинете мобильного банковского приложения или обратившись в банк лично.