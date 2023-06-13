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НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:32

Доверчивая курянка отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей

Она взяла эту сумму в кредит
Алексей СЕРГУНИН
Поверив аферисту, женщина, скрывая от близких, отправила на разные счета два миллиона 600 тысяч рублей.

Поверив аферисту, женщина, скрывая от близких, отправила на разные счета два миллиона 600 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

За две недели 52-летняя жительница Курска отправила мошенникам 2 миллиона 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Нашей доверчивой землячке позвонил неизвестный мужчина, представившись правоохранителем. Строгий собеседник велел немедленно оформлять кредиты и переводить деньги на безопасный счет. Только так, по его словам, можно было остановить мошенников, которые якобы в режиме онлайн совершали махинации с банковским счетом курянки. Поверив аферисту, женщина, скрывая от близких, отправила на разные счета два миллиона 600 тысяч рублей.

Полиция вновь напоминает: не идите на поводу у незнакомцев, кем бы они ни представлялись, не следует слепо верить всему, что они говорят! Будьте бдительны, проверяйте поступившую от неизвестных лиц информацию. Сведения о возможных кредитах, операциях по счетам и картам можно получить в личном кабинете мобильного банковского приложения или обратившись в банк лично.