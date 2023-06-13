В Курске мать с сыном угнали «Жигули»

Мать привезла сына на парковку, где стояли «Жигули», а покинули город родственники уже на двух машинах. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудник одного из предприятий, расположенного в Железнодорожном округе Курска, работал в ночную смену, а утром не обнаружил на парковке свой «ВАЗ 21099». ОБ этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Значимую информацию оперативникам удалось получить при просмотре видео с камер наблюдения. Уже через несколько часов сотрудники полиции обнаружили оба транспортных средства (машину, на которой приехали подозреваемые, и ту, что они угнали) во дворе частного дома в Тимском районе.

Выяснилось, что к угону причастны члены одной семьи. Мать привезла сына на парковку, где стояли «Жигули», а покинули город родственники уже на двух машинах. Оказалось, что мужчина собирался использовать чужой автомобиль, как донора запчастей. Он успел частично разобрать чужую машину и почти снял с нее двигатель. Похищенное транспортное средство вернули владельцу. Обоим фигурантам в соответствии со статьей 158 УК РФ грозит лишение свободы на срок до пяти лет.