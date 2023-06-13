В рамках Петербургского экономического форума Курская область подпишет ряд соглашений

Соглашения планируется заключить с КАМАЗ, ОАО «РЖД» в сфере здравоохранения, АО «Росагролизинг», Мираторг и другими компаниями Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала, что в 2023 году в официальную делегацию от Курской области на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня, войдут семь человек.

Это глава региона Роман Старовойт, его помощник (пресс-секретарь) Анастасия Гурина, два заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий и Виктор Карамышев, зампред Правительства региона Александр Чуркин, министр экономразвития Курской области Левон Осипов и генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин.

Как рассказали КП в Правительстве региона, в планах - подписание ряда соглашений.

В частности, договора планируется заключить с КАМАЗ, ОАО «РЖД» в сфере здравоохранения, АО «Росагролизинг», Мираторг, Банк Россия, АО «СберЛизинг», «Бизнес-Гарант», НСПК (Национальная Система Платежных Карт), ППК «РЭО», а также межрегиональное соглашение с Запорожской областью.