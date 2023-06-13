В Курске комиссия рассмотрела первые заявки на гранты для пострадавшего от обстрелов бизнеса

Заявки поступили на общую сумму около 140 млн рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заявки на общую сумму около 140 млн рублей поступили от предприятий пищевой промышленности, обработки древесины, торговли, сообщает Правительство региона. Средства гранта помогут восстановить и поддержать их деятельность. Деньги можно направить на покупку оборудования, ремонт, пополнение оборотных средств, коммунальные платежи, подключение к инфраструктуре, аренду и другое.

- Правительство России по поручению президента выделило один млрд рублей четырем регионам, где бизнес пострадал от обстрелов со стороны Украины. Курская область получила 190,8 млн рублей с учетом софинансирования. Первые выплаты, как и говорили ранее, предприятия получат уже в июне, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

До этого КП сообщала, что с раннего утра 13 июня со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе Курской области.

9 июня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте.