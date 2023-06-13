Курскую делегацию на XXVI Петербургском международном экономическом форуме возглавит губернатор Роман Старовойт

Курского губернатора в поездке будут сопровождать шесть чиновников Фото: Светлана ВОЛКОВА

XXVI Петербургский международный экономический форум пройдет в этом году с 14 по 17 июня.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2023 году в официальную делегацию от Курской области войдут семь человек. Это глава региона Роман Старовойт, его помощник (пресс-секретарь) Анастасия Гурина, два заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий и Виктор Карамышев, зампред Правительства региона Александр Чуркин, министр экономразвития Курской области Левон Осипов и генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин.