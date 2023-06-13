Под Курском на пожаре погиб пенсионер

В 18:47 12 июня на телефон в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» сообщили о загорании в деревянном жилом доме в Щекино Рыльского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные - спасатели 39 ПЧ Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

В результате пожара в деревянном жилом доме размером огнем поврежден диван и вещи, закопчены стены и потолочное перекрытие. В доме обнаружен труп 67-летнего мужчины, рассказали в ГУ МЧС региона.

На пожар выезжали 18 человек и шесть единицы техники.

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