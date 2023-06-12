В Курске сгорели два авто

В 04:18 12 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании автомобиля на улице Серегина в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №6 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Огонь удалось потушить в 04:26. Сгорел легковой автомобиль «ВАЗ 2110», по всей площади. Также в рядом стоящем легковом автомобиле «Daewoo Nexia» частично выгорел салон и повреждено лакокрасочное покрытие с левой стороны. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекали 15 человек и четыре единицы техники, рассказали в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.