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НовостиПроисшествия11 июня 2023 6:24

В Курской области на пожаре погиб мужчина

Ему было 56 лет
Ольга ДАНИЛОВА

11 июня в 01.11 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в доме по адресу: Железногорский район, село Злобино.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №11 Железногорска, ПЧ №49 Железногорского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи, электрические сети, газовая служба.

Огонь полностью уничтожил жилой дом. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1966 года рождения, сообщили в МЧС региона.

На пожар выезжали 20 человек и восемь единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).