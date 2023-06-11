В Курской области объявили штормовое предупреждение

Погода будет дождливая и ветренная Фото: Даниил НАЙХИН

По прогнозу Курского Гидрометцентра до 21 часа 11 июня будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшие дожди. Местами грозы. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура днем 15-20°.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.