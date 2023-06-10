Курский «Авангард» завершит сезон-2022/23 в Долгопрудном

Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

В рамках 11-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги курский «Авангард» принимал белгородский «Салют». После «сухого» первого тайма шоу одного актера устроил вышедший на замену Дмитрий Савин. С интервалом в три минуты (55-я, 58-я) он дважды огорчил гостей, предопределив итоговый успех «Авангарда» – 2:0.

«Авангард»: Скоробогатько, Игнатенко (Тарасов, 90+), Имуллин, Ковалев (Горбулин, 77), Максумов (Савин, 46), Войнов, Бобрышов, Гершун (Вяткин, 46), Набатов, Пономарев, Агеев (Барбашов, 90+).

После этой победы курский клуб занимает четвертое место с 34 очками. В ТОП-3 входят саратовский «Сокол» (46), брянское «Динамо» и «Салют» (по 35). Заключительный поединок сезона в рамках 12-го тура первенства России парни Игоря Беляева проведут сегодня, 10 июня, в Долгопрудном с местным одноименным «Космосом». Начало игры в 16:30.