В Курске расселят два аварийных дома

В областном центре немало ветхого жилья Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жильцы аварийных домов на Можаевской, 13А/2 и Призаводской, 11В Курска получат ключи от новых благоустроенных квартир. Куряне будут жить на проспекте Надежды Плевицкой, улицах Коммунистической и Евгения Клевцова.

В Солнечном зале комитета архитектуры и градостроительства прошла жеребьевка по распределению квартир.

Жеребьевка проводилась поэтапно. В каждом разыгрывались жилые помещения, равнозначные по общей площади, занимаемой курянами. 24 квартиры будут ждать своих владельцев после оформления необходимых документов, сообщили в мэрии города.