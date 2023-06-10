С начала года на воде в Курской области погибли десять человек

С начала купального сезона у воды проверяющие обнаружили 25 детей без сопровождения Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала купального сезона инспекторы ГИМС провели около дести профилактических рейдов по водоемам. К этой работе привлечены и оперативные группы муниципалитетов, спасатели АСС Курской области и ВОСВОД.

В ходе одного из рейдов инспекторы ГИМС обратили внимание на подростков, отдыхающих на диком пляже у реки Тускарь. Дети, по их словам, пришли отметить окончание учебного года. Они находились у воды без взрослых, и спасатели потребовали покинуть водоем. А от воды в Октябрьском районе были удалили двух нетрезвых купальщиков.

Всего за неделю купального сезона 25 детей, находящихся у воды без присмотра взрослых, были удалены патрульными группами ГИМС и муниципалитетов.

Юные куряне зачастую не знают правил безопасности, а то и вовсе не умеют плавать. Это и приводит к трагедии.

С начала 2023 года в регионе на воде погибли десять человек, двое из них - дети.