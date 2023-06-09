В Курской области простились с Александром Округовым, погибшим в СВО

Курские власти выразили соболезнования родным и близким погибших бойцов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе специальной военной операции погибли куряне, сообщили в Правительстве Курской области.

9 июня в Беловском районе простились с жителем села Долгие Буды, старшим матросом Александром Округовым, 1995 года рождения. Александр Александрович погиб 2 июня при выполнении боевых задач в населенном пункте Волноваха Донецкой Народной Республики.

16 мая на территории Запорожской области погиб рядовой Василий Плаксин. Василий Михайлович – житель Железногорска, родился 31 января 1982 года. Он участвовал в СВО добровольцем.

В ходе выполнения служебных обязанностей во время специальной военной операции погиб курянин Дмитрий Ягодников. Дмитрий Сергеевич родился 19 ноября 1984 года в деревне Карасевка Курского района, окончил Бесединскую среднюю школу. Был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

В Артемовске Донецкой Народной Республики погиб Михаил Брынцев. Он родился 14 сентября 1993 года в деревне Шумаково Курского района, окончил Безлесенскую основную школу. В сентябре 2022 года Михаил Андреевич ушел добровольцем.