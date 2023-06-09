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НовостиЗвезды9 июня 2023 14:04

В курском драмтеатре состоится премьера спектакля «Огненная дуга. Сталь»

Зрители смогут посмотреть его бесплатно
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На сцене драмтеатра постановку покажут не менее 20 раз

На сцене драмтеатра постановку покажут не менее 20 раз

Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 августа, в 80-ю годовщину Победы в Курской битве, на Малой сцене Курского драматического театра им А.С. Пушкина состоится премьера литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь». Это совместный военно-патриотический проект Курского регионального отделения Союза театральных деятелей России и драматического театра.

Спектакль по мотивам романа Виктора Кондратенко «Курская дуга» посвящен событиям лета 1943 года. В центре повествования боевые действия частей корпуса под командованием генерала Курбатова на Курском направлении, где произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. В постановке также отражены подвиги советских людей, которые ковали победу в тылу.

Планируется, что спектакль пройдет в школах и домах культуры региона, артисты также будут выезжать с ним на гастроли в другие города. На сцене драмтеатра постановку покажут не менее 20 раз. Зрители смогут посетить ее бесплатно по пригласительным билетам.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках национального проекта «Культура». Размер гранта составил более 1 млн рублей.