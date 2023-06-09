В курском драмтеатре состоится премьера спектакля «Огненная дуга. Сталь»

На сцене драмтеатра постановку покажут не менее 20 раз Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 августа, в 80-ю годовщину Победы в Курской битве, на Малой сцене Курского драматического театра им А.С. Пушкина состоится премьера литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь». Это совместный военно-патриотический проект Курского регионального отделения Союза театральных деятелей России и драматического театра.

Спектакль по мотивам романа Виктора Кондратенко «Курская дуга» посвящен событиям лета 1943 года. В центре повествования боевые действия частей корпуса под командованием генерала Курбатова на Курском направлении, где произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. В постановке также отражены подвиги советских людей, которые ковали победу в тылу.

Планируется, что спектакль пройдет в школах и домах культуры региона, артисты также будут выезжать с ним на гастроли в другие города. На сцене драмтеатра постановку покажут не менее 20 раз. Зрители смогут посетить ее бесплатно по пригласительным билетам.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках национального проекта «Культура». Размер гранта составил более 1 млн рублей.