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НовостиОбщество9 июня 2023 12:00

В парке птиц под Курском у лебединой пары появились птенцы

Радостное событие произошло в Курчатове
Ольга ДАНИЛОВА

В городском парке птиц Курчатова – пополнение. У лебединой пары появились три птенца. И по словам орнитолога Владимира Загорулько ожидается еще один детеныш. По его предположению было четыре яйца. Точнее сказать Владимир Васильевич затрудняется: ведь самец ревностно оберегает свою семью, не подпускает человека близко, может и крылом ударить…

Корма для птенцов приобретены, и природная подкормка – ряска – имеется. Пусть подрастают лебеди, радуя своих родителей, а в последствие - и посетителей парка птиц!