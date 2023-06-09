В парке птиц под Курском у лебединой пары появились птенцы

В городском парке птиц Курчатова – пополнение. У лебединой пары появились три птенца. И по словам орнитолога Владимира Загорулько ожидается еще один детеныш. По его предположению было четыре яйца. Точнее сказать Владимир Васильевич затрудняется: ведь самец ревностно оберегает свою семью, не подпускает человека близко, может и крылом ударить…

Корма для птенцов приобретены, и природная подкормка – ряска – имеется. Пусть подрастают лебеди, радуя своих родителей, а в последствие - и посетителей парка птиц!