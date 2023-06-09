Суд оштрафовал курянина за шпаргалку на экзамене

Пользоваться шпаргалками на экзамене запрещает закон Фото: Светлана ВОЛКОВА

За нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования суд оштрафовал 18-летнего жителя Суджанского района Курской области.

- 6 апреля 2023 года в ходе сдачи экзамена выпускник прошлых лет нарушил пункт 65 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а именно воспользовался листом бумаги с письменными заметками, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В содеянном парень раскаялся, пояснив, что не знал о том, что нельзя пользоваться шпаргалками.

По ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ молодого человека суд оштрафовал на три тысячи рублей.

Постановление в законную силу не вступило. Его еще можно обжаловать.