В Курске до конца года остановят красильный цех

В регионе завершается история с производством «Экотекс».

Руководство предприятия проинформировало руководство региона о том, что в декабре производство красильного цеха будет остановлено. Начнется демонтаж и вывоз оборудования, включая сушильное, в Ивановскую область. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

А на площадке в Курске предприятие расширит традиционное вязальное производство. Оно не окажет негативного воздействия на экологию, считают в Правительстве региона. И, что тоже крайне важно, позволит сохранить и даже увеличить количество рабочих мест. Уже закуплено 13 вязальных машин, в планах — еще 24.