Курян и гостей города приглашают на бесплатную экскурсию

Экскурсия пройдет по центру города
Фото: Даниил НАЙХИН
Туристическо-информационный центр проведет бесплатную экскурсию для жителей города ко Дню России!
Тема обзорной пешеходной экскурсии — «Куряне — дети России». Центральные улочки Курска украшают памятники и мемориальные доски, посвященные нашим выдающимся землякам. Хотите узнать, чем прославились жители Курска? Найти символы нашего региона и узнать их происхождение? Раскрыть для себя Курск с новой стороны?
Тогда вас ждут 11 июня в 17:00 около Драматического театра.
Как попасть: необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 52-02-04.
Примерная продолжительность экскурсии: полтора часа.
Маршрут: от Драматического театра до Филармонии на площади Перекальского.