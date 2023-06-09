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НовостиТуризм9 июня 2023 13:00

Курян и гостей города приглашают на бесплатную экскурсию

Она состоится 11 июня
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Экскурсия пройдет по центру города

Экскурсия пройдет по центру города

Фото: Даниил НАЙХИН

Туристическо-информационный центр проведет бесплатную экскурсию для жителей города ко Дню России!

Тема обзорной пешеходной экскурсии — «Куряне — дети России». Центральные улочки Курска украшают памятники и мемориальные доски, посвященные нашим выдающимся землякам. Хотите узнать, чем прославились жители Курска? Найти символы нашего региона и узнать их происхождение? Раскрыть для себя Курск с новой стороны?

Тогда вас ждут 11 июня в 17:00 около Драматического театра.

Как попасть: необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 52-02-04.

Примерная продолжительность экскурсии: полтора часа.

Маршрут: от Драматического театра до Филармонии на площади Перекальского.