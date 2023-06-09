В Курске до конца года построят два детских сада

Здания детских садов запроектированы на восемь групп Фото: Светлана ВОЛКОВА

На реализацию проектов по возведению двух детских садов на 150 мест каждый на проспекте Дериглазова в Курске регион получил инфраструктурный бюджетный кредит в объеме более 497 млн рублей. Государственные контракты на выполнение работ заключены с Курским заводом КПД им. А.Ф. Дериглазова, сообщает Правительство региона.

Здания детских садов запроектированы на восемь групп. Четыре из них рассчитаны на детей от полутора до трех лет: две – на 16 человек, две – на 17. Четыре группы по 21 человеку запланированы на детей старше трех лет. Все помещения детского сада оснащены современным оборудованием и мебелью.

Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком. Ввести в эксплуатацию объекты планируется до конца текущего года, добавили курские власти.