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НовостиОбщество9 июня 2023 9:23

В Курске до конца года построят два детских сада

Они будут расположены на проспекте Дериглазова
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Здания детских садов запроектированы на восемь групп

Здания детских садов запроектированы на восемь групп

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На реализацию проектов по возведению двух детских садов на 150 мест каждый на проспекте Дериглазова в Курске регион получил инфраструктурный бюджетный кредит в объеме более 497 млн рублей. Государственные контракты на выполнение работ заключены с Курским заводом КПД им. А.Ф. Дериглазова, сообщает Правительство региона.

Здания детских садов запроектированы на восемь групп. Четыре из них рассчитаны на детей от полутора до трех лет: две – на 16 человек, две – на 17. Четыре группы по 21 человеку запланированы на детей старше трех лет. Все помещения детского сада оснащены современным оборудованием и мебелью.

Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком. Ввести в эксплуатацию объекты планируется до конца текущего года, добавили курские власти.