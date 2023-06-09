Под Курском состоится военно-исторический фестиваль

В это воскресенье, 11 июня, курянам предлагают погрузиться в эпоху раннего Средневековья периода IX-XI веков.

11 июня пройдет военно-исторический фестиваль «Дружины Неполки». Он состоится с 12:00 до 16:00, вход для зрителей свободный. Событие пройдет в Золотухинском районе, рядом с селом Тазово: проезжаете его, двигаетесь дальше по мосту через реку Тускарь и сразу налево. Координаты – 51.943148, 36.303365.

В программе:

• Выступление фолк-группы «Вольный путь»

• Стенка на стенку

• Волчарня

• Дефиле костюмов

• Бой за сундук

• Бой за знамя

• Женский ирландский футбол

• Борьба на поясах

• Турнир на костях – финал

Сотрудники Курского музея археологии также проведут лекции, посвященные истории и археологии Курского края в период раннего средневековья (VIII-XI вв.).