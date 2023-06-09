Под Курском пройдут соревнование по преодолению препятствий «Тропа богатыря»

Соревнования состоятся в рамках Курской Коренской ярмарки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В местечке Свобода Золотухинского района в рамках Курской Коренской ярмарки 17 июня пройдет традиционное соревнование по преодолению препятствий «Тропа богатыря». В этом году участников ждут десять испытаний. Среди них уже знакомые яма с водой, «сетка» и «покрышки», подготовили организаторы и новые.

Посоревноваться за победу смогут 32 команды, в каждой двое мужчин и две женщины. Предварительная регистрация осуществляется по адресу почты: sportuprav@yandex.ru (с пометкой «Тропа богатыря») не позднее, чем за два дня до начала соревнований.

Все команды пройдут через квалификационные забеги, после чего лучшие восемь коллективов выйдут в 1/4 финала и продолжат борьбу за победу.