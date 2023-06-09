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НовостиСпорт9 июня 2023 7:31

Под Курском пройдут соревнование по преодолению препятствий «Тропа богатыря»

Нужно будет пройти яму с водой, «сетку», «покрышки» и другие испытания
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Соревнования состоятся в рамках Курской Коренской ярмарки

Соревнования состоятся в рамках Курской Коренской ярмарки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В местечке Свобода Золотухинского района в рамках Курской Коренской ярмарки 17 июня пройдет традиционное соревнование по преодолению препятствий «Тропа богатыря». В этом году участников ждут десять испытаний. Среди них уже знакомые яма с водой, «сетка» и «покрышки», подготовили организаторы и новые.

Посоревноваться за победу смогут 32 команды, в каждой двое мужчин и две женщины. Предварительная регистрация осуществляется по адресу почты: sportuprav@yandex.ru (с пометкой «Тропа богатыря») не позднее, чем за два дня до начала соревнований.

Все команды пройдут через квалификационные забеги, после чего лучшие восемь коллективов выйдут в 1/4 финала и продолжат борьбу за победу.