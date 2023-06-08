Три курские выпускницы сдали ЕГЭ на 100 баллов

Три курских выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ. Появились первые результаты государственной итоговой аттестации по географии, химии и литературе. Их ребята сдавали 26 мая.

Как сообщили в городском комитете образования, наивысшие результаты показали три одиннадцатиклассницы. Наталья Колесниченко из школы № 33 набрала 100 баллов по литературе, Юлия Беленькова из лицея № 6 и Вероника Дьяченко из школы № 22 - по химии.

Напомним, 8 июня ребята написали ЕГЭ по обществознанию. На экзамен зарегистрировались 1064 человека.