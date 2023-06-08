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НовостиОбщество8 июня 2023 15:00

24-летний уроженец Курской области скончался в бою под Макеевкой

Его призвали прошлой осенью в рамках частичной мобилизации
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Курской области.

Фото: правительство Курской области.

Фото: Предоставлено

В ходе специальной военной операции погибли куряне. Об этом сообщили в правительстве региона. Так, в селе Нижний Реутец Медвенского района похоронили Игоря Нагорнева. Он родился 20 февраля 2002 года в Донецке, там же и окончил школу. В ноябре 2022 года добровольно вступил в вооруженных сил России. 21-летний парень погиб в бою за родной край 16 декабря в селе Водяное Донецкой народной республики.

Фото: правительство Курской области.

Фото: правительство Курской области.

Фото: Предоставлено

А 9 мая в бою под Макеевкой Луганской народной республики не стало жителя деревни Доброхотово Фатежского района Евгения Изотова. По сообщению правительства региона, в октябре 2022 года его призвали в рамках частичной мобилизации. Евгению было 24 года.