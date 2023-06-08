В Курске ищут веловора

Неизвестный мужчина взял велосипед и уехал на нем. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Курске сотрудники Западного отдела полиции устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Потерпевший оставил двухколесный транспорт без присмотра возле подъезда дома по ул. Дейнеки. Ситуацией воспользовался случайный прохожий. Оценив обстановку, неизвестный мужчина взял велосипед и уехал на нем. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения.

Фото пресс-службы УМВД России по региону.

Любую информацию о разыскиваемом лице можно конфиденциально сообщить по телефону дежурной части 32-39-59 или 36-79-41, 8-906-692-86-97. Для установления всех обстоятельств произошедшего мужчина может самостоятельно явиться в отдел полиции.