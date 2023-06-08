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НовостиОбщество8 июня 2023 12:39

Почтовые отделения и МФЦ Курской области в День России работать не будут

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства региона.

Фото пресс-службы губернатора и правительства региона.

12 июня станет выходным для всех отделений «Почты России» в Курской области. Информация об этом появилась на сайте губернатора и правительства региона. В этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Во всех филиалах МФЦ региона День России также выходной. Прием и выдача документов осуществляться не будут.