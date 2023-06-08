Курянин собрал макет градирни Курской АЭС из бумаги

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Курской области более 31 тысячи человек оформили самозанятость. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Среди них Сергей Евстратов из Курска. Он занимается паперкрафтом, или бумажным моделированием. Началось все в детстве. Во взрослом возрасте попробовал модульное оригами, когда скульптуры составляются из отдельных треугольников.

Сейчас Сергей создает 3D-модель на компьютере, потом в специальной программе раскладывает ее на запчасти и переносит на бумагу. Дальше каждую деталь необходимо вырезать и склеивать.

- Поступают интересные заказы. Делал посуду для мюзикла, бумажную копию настоящей гоночной машинки, большой дирижабль, а двухметрового космонавта можно увидеть в нашем планетарии. Также для мероприятия на Курской АЭС собрал макет градирни, - рассказал Сергей Евстратов.