В Курске до конца 2023 года построят два детских сада

Заместитель губернатора Роман Денисов совместно со специалистами областных министерств строительства, жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, ресурсоснабжающих организаций и представителями застройщика провел совещание по вопросу строительства детских садов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На реализацию проектов по возведению двух детских садов на 150 мест каждый на проспекте А. Дериглазова регион получил инфраструктурный бюджетный кредит в объеме более 497 миллионов рублей.

Здания детских садов запроектированы на восемь групп. Четыре из них рассчитаны на детей от 1,5 до 3 лет: две - на 16 человек, две – на 17. Четыре группы по 21 человеку запланированы на детей старше 3 лет. Все помещения детского сада оснащены современным оборудованием и мебелью. Ввести в эксплуатацию объекты планируется до конца текущего года.