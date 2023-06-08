Серийный мошенник из Курской области обворовал 13 человек

Получая в руки гаджет, обвиняемый через банковское приложение, установленное на телефоне, переводил деньги на свои счета. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Железногорске в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в 13 преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

20-летний злоумышленник обращался к случайным прохожим с просьбой воспользоваться их телефоном для звонка. Получая в руки гаджет, обвиняемый через банковское приложение, установленное на телефоне, переводил деньги на свои счета. Подобным способом он обворовал семь человек на сумму более 50 тысяч рублей.

Во время следствия мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Он придумал новую схему обмана с покупкой неисправных автомобилей. Доверчивым продавцам при оформлении документов он обещал оплату в течение нескольких дней, сразу забирая машины. Но больше на связь с законными владельцами не выходил, а похищенный транспорт сдавал в пункт приема лома. Таким образом, он совершил два идентичных хищения - ущерб составил 27 тысяч рублей.

Кроме того, в одном из эпизодов подозреваемый угнал «Жигули». Владелец машины опубликовал объявление о продаже. С ним связался обвиняемый и при встрече договорился о покупке, обещая принести деньги на следующий день. Сделку стороны решили отпраздновать за распитием спиртного. Уходя, фигурант незаметно забрал со стола ключи и уехал на машине. Позже сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль на территории одного из СНТ. Теперь злоумышленника ждет суд.