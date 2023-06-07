Курская теннисистка выиграла всероссийский турнир в Калининграде

Наталия Мамай. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Курская теннисистка Наталия Мамай в Калининграде стала победительницей всероссийского турнира, посвященного памяти именитого российского теннисиста Александра Волкова - заслуженного мастера спорта, победителя трех турниров ATP.

Курянка стала лучшей в одиночном разряде, одолев в финале москвичку Анастасию Голубкову (6:3, 6:2). За весь турнир Наталия, которая получила wild card, проиграла всего один сет. Воспитанница Сергея Костанова призналась, что ей удалось победить за счет собственного хладнокровия. В турнире участвовали порядка 70 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Рязани, Казани, Ростова, Екатеринбурга, Череповца, Московской области и других регионов.