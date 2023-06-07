65 тонн крупногабаритного груза по почте получили куряне в 2023 году

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В 2023 году жители Курской области получили по почте около 100 крупногабаритных почтовых отправлений общим весом 65 тонн. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Большинство крупногабаритных отправлений поступают в Курскую область из Москвы и северо-кавказских регионов. В списке наиболее популярных нестандартных отправлений - бытовая и мототехника, спортивное оборудование, бытовые товары и корм для животных.

Самыми тяжелыми посылками стали скутер и мотоцикл. Вес последнего - более 500 кг, он прибыл из Владикавказа. С приходом весны куряне активно заказывают сезонный товар - велосипеды и подвесные кресла-коконы, за этот год в регион по почте их пришло уже более 50. Из Курска нестандартные посылки пересылают в различные регионы страны и ближнего зарубежья: с начала года курские предприниматели отправили несколько партий автомобильных шин и медицинской техники. Максимальный размер нестандартной посылки, которую можно получить на почте, составляет 300х140х180 см, а максимальный вес - 500 кг.