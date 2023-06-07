В Курской области участковые нашли пропавшего ребенка

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Курской области.

В полицию Железногорска поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее внук 2014 года рождения ушел днем с дачной территории в поселке Тепличном и не вернулся. Мальчика пытались разыскать самостоятельно, а после обратились в полицию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Территорию поиска разделили на секторы для тщательной отработки и прочесывания. Около 11 часов вечера участковые уполномоченные МО МВД России «Железногорский» майор полиции Юрий Кичигин, старший лейтенант полиции Роман Харланов и лейтенант полиции Денис Билибин почти в километре от дачного участка заметили открытый недействующий технический колодец. Подойдя ближе, они нашли там испуганного ребенка.

Яма была неглубокой, поэтому стражи правопорядка быстро вызволили мальчика и отвезли в ближайшее помещение, куда были вызваны медики. После осмотра несовершеннолетний был передан родственникам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья ребенка поблагодарила полицейских и всех, кто участвовал в поисках, за помощь и неравнодушие.