Куряне завоевали два золота на молодежных Дельфийских играх России

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Дельфийские игры – комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня. В настоящее время игры проводятся по 34 номинациям. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области. XXII молодежные Дельфийские игры России состоялись с 21 по 26 апреля в Саратовской области. Участие в играх приняли около трех тысяч человек из 80 субъектов страны.

Наши земляки в этот раз завоевали две золотых награды. Детская студия театр танца «VIP-поколение» стала победителем в номинации «Народный танец», а студентка «Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова» Дарья Христенкова – в номинации «Академический вокал». В этой же номинации стал дипломантом Дельфийских игр студент музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова Кирилл Токмаков.