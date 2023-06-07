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НовостиОбщество7 июня 2023 11:30

В Курской области насчитали 628 поющих соловьев

Участвовали 92 наблюдателя из 20 районов
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В ходе акции «Соловьиные вечера – 2023» на территории нашего региона насчитали 628 поющих соловьев. Это на 156 больше, чем в прошлом году. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Больше всего соловьиных трелей услышали жители пяти районов. В Курске и Курском районе насчитали 216, в Глушковском – 172, Медвенском – 73, Железногорском – 32 и столько же в Рыльском.

Акция «Соловьиные вечера» с каждым годом объединяет все больше участников. Расширяется охват территорий, в результате данные, которые собираются в ходе подсчета, становятся более полными и точными.