В Железногорске Курской области поймали серийного веловора

В ходе патрулирования стражи порядка увидели на улице мужчину в состоянии алкогольного опьянения, управляющего украденным велосипедом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В МО МВД России «Железногорский» поступило заявление о краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Курской области. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали по адресу и начали оперативную работу. В ходе патрулирования стражи порядка увидели на улице мужчину в состоянии алкогольного опьянения, управляющего украденным велосипедом.

Выяснилось, что 34-летний, ранее судимый подозреваемый, на площадке одного из незапертых подъездов, увидел не пристегнутый двухколесный транспорт. Похитив его, он направился в ближайший ломбард, где собирался продать. В ходе следствия стало известно, что злоумышленник причастен к еще как минимум шести подобным эпизодам. Вырученные от продажи украденного деньги он тратил алкоголь. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.