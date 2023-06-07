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НовостиПроисшествия7 июня 2023 9:40

В Курске ищут мужчину и женщину, совершивших покупки с чужой банковской карты

Они потратили около четырех тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Потерпевший по невнимательности потерял кредитную карту.

Потерпевший по невнимательности потерял кредитную карту.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По версии следствия потерпевший по невнимательности потерял кредитную карту, а позже обнаружил списание около четырех тысяч рублей и обратился в полицию. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Курской области.

Оперативникам удалось получить фото лиц, предположительно совершивших покупки за чужой счет. Фото пресс-службы УМВД по Курской области.

Оперативникам удалось получить фото лиц, предположительно совершивших покупки за чужой счет. Фото пресс-службы УМВД по Курской области.

Стражи порядка установили адрес магазина, где на кассе была предъявлена банковская карта потерпевшего. Оперативникам удалось получить фото лиц, предположительно совершивших покупки за чужой счет. Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемых, её можно сообщить конфиденциально по телефону дежурной части 32-00-62 или 8-930-855-57-75, 8-950-871-80-71. Мужчина и женщина могут самостоятельно явиться в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.