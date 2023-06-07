Под Курском нашли гранату

6 июня в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. в Горшеченском районе, село Мокрец.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена ручная граната ф-1, сообщили в МЧС региона. Она изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.