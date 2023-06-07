В Курске открыли "горячую линию" по вопросам работы общественного транспорта

Куряне могут сообщить о некорректном общении водителей, их разговорах по телефону во время движения и т.д. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области организовало работу горячей линии по телефону 702-802. Контакт-центр принимает звонки круглосуточно. Днем операторы отрабатывают сообщения, а в ночное время все звонки записываются, сообщает ведомство.

Куряне могут сообщить о некорректном общении водителей, их разговорах по телефону во время движения транспортного средства, громкой музыке в салоне, опасном вождении.

Для ускорения отработки обращений необходимо указать дату, время и место инцидента, номер маршрута, номер транспортного средства, а также контактные данные заявителя. Также фото-, видео- и аудиоматериалы можно направить на адрес электронной почты dispcds@yandex.ru