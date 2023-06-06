Курскую поликлинику №2 обновят

В этом году завершается ремонт всех поликлиник областного центра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Капитальный ремонт проведут в курской поликлинике №2. С момента постройки здания прошло 144 года. Благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» здесь будет проведен капитальный ремонт.

Сегодня медицинское учреждение обслуживает около 12 тысяч жителей Курска. На время ремонта все пациенты будут автоматически прикреплены к поликлиникам по месту жительства. При желании люди смогут выбрать для обслуживания любое городское медучреждение. После завершения реконструкции обновленная поликлиника вернется к плановой работе.

- В этом году завершается ремонт всех поликлиник областного центра. Здание поликлиники №2 является объектом культурного наследия, что вносит определенные коррективы в запланированные работы. Важно сохранить исторический вид, но сделать помещения удобными как для врачей, так и для пациентов. Для проведения качественного ремонта помещений было выделено около 89 млн рублей, - отметил Андрей Белостоцкий.

Ремонт планируется завершить к концу этого года. Помимо обновления самих внутренних помещений, будет закуплено новое медицинское оборудование. Планируется приобрести цифровой рентгеновский аппарат, флюорограф, маммограф. Из федерального бюджета на эти цели предусмотрено выделить около 38 млн рублей.