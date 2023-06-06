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НовостиДеловой Курск6 июня 2023 12:04

В Курске отремонтируют Дом Советов

Сумма, которая будет потрачена на работы, не сообщается
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Чиновники нашли сколы и трещины на "визитной карточке" региона

Чиновники нашли сколы и трещины на "визитной карточке" региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Началась подготовка к ремонту фасада Дома Советов в Курске – объекта культурного наследия регионального значения.

- Проводятся консервационные работы с последующим выходом на текущий ремонт, необходимый для поддержания объекта в эксплуатационном состоянии без изменения особенностей предмета охраны. Подрядчик, который выполнит ремонт, имеет успешный опыт работ в этой сфере и соответствующую лицензию, - заверили в Правительстве региона.

Ранее в комитете по охране объектов культурного наследия Курской области сообщили, что при проведении визуального осмотра на поверхности стен, цоколя и декора здания Дома Советов обнаружены множественные трещины, сколы, следы потеков, потертость красочного слоя; в связи с этим в обязательном порядке требуется ремонт.

О сумме, которая будет потрачена на ремонт здания, официальные источники не сообщают.

Дом Советов – памятник сталинской архитектуры 30-50-х годов прошлого века. Здание является одной из визитных карточек города. Предыдущий ремонт фасада здесь проводился около десяти лет назад.