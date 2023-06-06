В Курске более 4,8 тысяч школьников сдают ОГЭ и ГВЭ по русскому языку

В регионе проходят школьные экзамены Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 июня, в День русского языка, 4801 выпускник девятого класса сдает экзамен по этому предмету.

Русский язык является обязательным, это итоговое испытание проходят все девятиклассники.

Для сдачи экзамена предусмотрены две формы - ОГЭ и ГВЭ. При его проведении на территории города будет задействовано 20 пунктов сдачи, где будут присутствовать 249 общественных наблюдателей.

Ранее КП сообщала, что 5 июня 818 выпускников одиннадцатых классов сдавали экзамены.

На участие в ЕГЭ по истории заявились 456 человек, в основном нынешние выпускники. Экзамен состоит из двух частей - всего 21 задание. На выполнение работы - 3,5 часа. Минимальное значение по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, - 32 балла.

ЕГЭ по физике сдавали 362 участника, большинство - тоже выпускники этого года. Установленный минимальный балл по физике - 36.